Макрон підтримав Зеленського: ніякого діалогу з РФ під бомбардуванням

Перемир'я між Україною та РФ

Вчора, 10 травня, у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" за участі Володимира Зеленського та європейських лідерів - президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єрі Британії і Польщі Кіра Стармера та Дональда Туска.

Лідери після засідання подзвонили президенту США Дональду Трампу, після чого Україна заявила про готовність до повного припинення вогню як мінімум на 30 днів, починаючи з 12 травня.

Від Росії очікують відповідь щодо перемир'я. Але європейські лідери підтвердили готовність посилити санкції у разі відмови РФ.

Втім, російський диктатор Володимир Путін фактично проігнорував цю ініціативу. Він запропонував відновити прямі переговори з Україною у Стамбулі з 15 травня - без жодних попередніх умов. У Росії уточнили, що хочуть переговорів з позиції 2022 року і урахування ситуації "землі".

Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна готова зустрічатися, але коли Москва погодиться на припинення вогню.

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