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Макрон відмовився від пропозиції Путіна про ракети

Новини » В світі     28.11.2019 - 14:26
Макрон відмовився від пропозиції Путіна про ракети
Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Макрон відмовився від мораторію на розгортання ракет після зустрічі з генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився від пропозиції президента Російської Федерації Володимира Путіна про введення мораторію на розгортання ракет середньої і малої дальності (РСМД) в Європі. Про це Макрон повідомив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом в Парижі, передає кореспондент РБК-Україна.

Незважаючи на це, Макрон заявив про необхідність продовжити обговорення майбутнього договору РСМД за участю європейських представників і РФ.

"З Росією необхідно вибудувати прозорий, грунтовний і вимогливий діалог. Росія є географічною частиною Європи. Створення нової архітектури безпеки вимагає нових відносин з Росією", - заявив Макрон.

Нагадаємо, у вересні Путін надіслав листи лідерам країн НАТО з пропозицією запровадити мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності. У відповідь НАТО звинуватило РФ у порушенні договору про ліквідацію ДРСМД.

Також повідомлялося, що в липні президент РФ Володимир Путін підписав закон про припинення дії договору про ракети середньої та малої дальності. Зокрема, Путін підписав закон, який призупиняє участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.

Пізніше в НАТО заявили, що не бачать прориву в переговорах з Росією за договором про ліквідацію РСМД. За словами Столтенберга, Москва не продемонструвала намірів повернутися до виконання ракетного договору.

На початку року Столтенберг заявив, що НАТО не має наміру втягуватися в нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на дії Російської Федерації за порушення Договору про ракети малої і середньої дальності. Столтенберг підкреслив, що альянс виступає за нерозповсюдження ядерної зброї.

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Новини України Володимир ПутінракетаЕммануель Макрон
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