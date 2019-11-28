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Макрон отказался от предложения Путина о ракетах

Новости » В мире     28.11.2019 - 14:26
Макрон отказался от предложения Путина о ракетах
Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)

Макрон отказался от моратория на развертывание ракет после встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД) в Европе. Об этом Макрон сообщил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, передает корреспондент РБК-Украина.

Несмотря на это, Макрон заявил о необходимости продолжить обсуждение будущего договора по РСМД с участием европейских представителей и РФ.

"С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог. Россия является географической частью Европы. Создание новой архитектуры безопасности требует новых отношений с Россией", - заявил Макрон.

Напомним, в сентябре Путин отправил письма лидерам стран НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.

Также сообщалось, что в начале года Столтенберг заявил, что НАТО не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на действия Российской Федерации по нарушению Договора о ракетах малой и средней дальности. Столтенберг подчеркнул, что альянс выступает за нераспространение ядерного оружия.

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Новости Украины Владимир ПутинракетаЭммануэль Макрон
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