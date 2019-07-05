У НАТО не бачать прориву в переговорах з Росією щодо ракетного договору

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

РФ не продемонструвала намірів повернутися до виконання договору, заявив генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не бачить прориву в переговорах з Росією за договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє DW.

За його словами, Москва не продемонструвала намірів повернутися до виконання ракетного договору.

Так, учасникам засідання Ради НАТО - Росія не вдалося досягти значного прогресу в питанні Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Ми не побачили ознак прориву", - заявив Столтенберг, додавши, що російська сторона не продемонструвала, що бажає повернутися до виконання вимог договору.

Нагадаємо, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення дії договору про ракети середньої та малої дальності. Зокрема, Путін підписав закон, який призупиняє участь російської сторони в угоді про ліквідацію ракет.

У лютому 2019 року державний секретар США Майк Помпео заявив про вихід з Вашингтона договору про РСМД. У ноті Державного департаменту до МЗС Росії кажуть, що США "не вважають себе зв'язаними зобов'язаннями щодо цього документа". Також у ноті було зазначено, що США "можуть відкрито приступити до розробки, виробництва і розгортання заборонених угодою озброєнь".

Крім того, міністри закордонних справ країн Великої сімки вимагають від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої та малої дальності.