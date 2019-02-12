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НАТО не буде втягуватися у нову гонитву озброєнь, - генсек

Новини » Політика    12.02.2019 - 15:33
НАТО не буде втягуватися у нову гонитву озброєнь, - генсек
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг підкреслив, що альянс виступає за нерозповсюдження ядерної зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не має наміру втягуватися у нову гонитву озброєнь та розміщувати нові ядерні ракети у Європі у відповідь на дії Російської Федерації з порушення Договору про ракети малої та середньої дальності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Так, 13-14 лютого у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони НАТО.

"На цій зустрічі міністрів оборони ми будемо обговорювати, які кроки НАТО здійснить для реагування на цей світ без ДРМСД, де буде більше російських ракет, зважимо на те, як забезпечити стримування й оборону", - зазначив генсек.

За його словами, альянс залишається відданим збереженню режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

"Будь-які кроки, які будуть здійснюватися, будуть скоординованими, обмеженими та оборонними. Ми не маємо наміру дислокувати нові ядерні ракети наземного базування у Європі. В той же час ми залишаємося відданими контролю над озброєннями та збереженню режиму нерозповсюдження ядерної зброї. НАТО не хоче нової гонки озброєнь, тому що це не в наших інтересах", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше члени НАТО підтримали вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності і висловили жаль, що Росія продовжує заперечувати порушення.

Як писало РБК-Україна раніше, переговори Росії і США по ракетному договору провалилися.

Додамо, на початку січня Столтенберг заявив, що у Росії є останній шанс почати виконувати договір про ракети.

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