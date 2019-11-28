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Макрон погодився розглянути пропозицію Путіна про ракети

Новини » Політика     28.11.2019 - 08:42
Макрон погодився розглянути пропозицію Путіна про ракети
Фото: Володимир Путін і Еммануель Макрон (kremlin.ru)

Мова йде введення мораторію на розміщення ракет середньої і меншої дальності в Європі

Президент Франції Емманюель Макрон готовий розглянути пропозицію російського президента Володимира Путіна про введення мораторію на розміщення ракет середньої і меншої дальності в Європі. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Повідомляється, що Макон заявив це в листі Путіну. Таким чином президент Франції готовий відмовитися від офіційної позиції НАТО.

Макрон сказав, що пропозиція Кремля заслуговує "ретельного вивчення" в листі. З цією метою президент пропонує двосторонні і багатосторонні обговорення з усіма державами щодо цього питання.

Члени НАТО досі відхиляли російську пропозицію. Генсек альянсу Йенс Столтенберг неодноразово описував мораторій як "неможливий".

Раніше повідомлялось, що президент Росії направив країнам-членам НАТО і другим країнам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності. Зокрема, послання отримали в Китаї, а також глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Федеріка Могеріні і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявив, що Альянс не має наміру втягуватися в нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в Європі.

Як писало РБК-Україна раніше, переговори Росії і США ракетному договором провалилися.

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Новини України Володимир ПутінракетаЕммануель Макрон
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