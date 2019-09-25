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У НАТО відреагували на лист Путіна про мораторій на РСМД

Новини » В світі    25.09.2019 - 20:43
У НАТО відреагували на лист Путіна про мораторій на РСМД
Ілюстративне фото (army-news. ru)

Путін пропонував підтримати мораторій на розгортання РСМД

НАТО звинуватив Російську Федерацію в порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) у відповідь на лист президента Росії Володимира Путіна з пропозицією про введення мораторію на розгортання РСМД. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Повідомляється, що Володимир Путін направив в НАТО листа з пропозицією підтримати заборону на розгортання РСМД в Європі та інших регіонах.

"Ми чули цю пропозицію і раніше, але воно не заслуговує довіри, оскільки ігнорує реальність. Росія вже розгорнула SSC-8 [класифікація НАТО для ракети 9М729] в порушення договору про РСМД", - відповіла представник альянсу Оана Лунгеску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності. Таку заяву було викликано випробуваннями в США першої крилатої ракети наземного базування з досяжності понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку 2020-х років США планують розгорнути нові ракетыи раніше заборонені ДРСМД гіперзвукові балістичної ракети з боєголовкою.

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