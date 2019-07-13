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Макрон оголосив про створення командування космічних військ

Новини » Політика    13.07.2019 - 21:48
Макрон оголосив про створення командування космічних військ
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

У структурі Військово-повітряних сил Франції створюється командування космічних військ

Президент Франції Еммануель Макрон в суботу, 13 липня, оголосив, що в структурі Військово-повітряних сил створюється командування космічних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напередодні Дня взяття Бастилії, що відзначається 14 липня, Макрон сказав, що нова військова доктрина про створення космічного командування посилить захист французьких супутників.

"Щоб забезпечити розвиток і зміцнення наших космічних можливостей, у вересні наступного року у Військово-повітряних силах буде створено космічне командування", - сказав Макрон.

Нагадаємо, в 2018 році президент США Дональд Трамп розпорядився створити космічні війська. Президент США пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.

Пізніше віце-президент США Майк Пенс повідомив, що космічні війська, створення яких було анонсовано в серпні 2018 адміністрацією Трампа, будуть сформовані не пізніше як у 2020 році.

Пенс, який очолює Національний космічний рада, розповів, що президент США Дональд Трамп незабаром проситиме Конгрес об'єднати в одну структуру військових і цивільних експертів, які відповідають за безпеку в космосі.

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