Космічні війська будуть створені до 2020 року, - віце-президент США

Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

На першому етапі військових і цивільних експертів об’єднають в одну структуру

Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що космічні війська, створення яких було анонсовано в серпні 2018 адміністрацією Трампа, будуть сформовані не пізніше як у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Пенс, який очолює Національну космічну раду, розповів, що президент США Дональд Трамп незабаром проситиме Конгрес об'єднати в одну структуру військових і цивільних експертів, які відповідають за безпеку у космосі.

"Об'єднане Космічне командування буде формуватися за зразком вже чинного Командування військ спеціального призначення", - уточнив Пенс.

Також він додав, що Національна космічна рада вже передала президенту відповідні рекомендації.

"На першому етапі (космічні війська) не будуть виглядати як інші, вже діючі види Збройних Сил. Мова йде про консолідацію, а в майбутньому Конгрес і президентські адміністрації зможуть розширювати і розвивати космічні війська", - поділився віце-президент.

З його слів, адміністрація президента США з наступного року буде проводити спільну роботу з Конгресом для установи самостійних космічних військ.

Пенс пообіцяв, що нові війська заснують не пізніше як у 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився створити космічні війська. Президент США пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.