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Трамп розпорядився створити космічні війська

НовиниПолітика    18.06.2018 - 21:31
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Він пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив Пентагону почати створення космічних військ. Про це повідомляє Associated Press.

За його словами, космічна програма США загрузла в політиці. Він також пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.

Виступаючи на космодромі на мисі Канаверал сьогодні, 18 червня, президент США заявив, що нові війська будуть окремим, рівнозначним видом у складі збройних сил.

Трамп підписав директиву щодо зменшення сміття на навколоземній орбіті і створення безпечного середовища в космосі.

Трамп також заявив, що "немає місця схожного на космос".

Нагадаємо, 14 березня Трамп анонсував створення Космічних сил як окремого роду військ.

Екс-радник Трампа заявив, що росіяни пропонували компромат на Клінтон за 2 млн доларів Трамп заявив про намір повністю вивести війська з Корейського півострова
Теги публікації: Пентагон, Дональд Трамп, космос  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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