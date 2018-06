Трамп розпорядився створити космічні війська

Він пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив Пентагону почати створення космічних військ. Про це повідомляє Associated Press.

За його словами, космічна програма США загрузла в політиці. Він також пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.

Виступаючи на космодромі на мисі Канаверал сьогодні, 18 червня, президент США заявив, що нові війська будуть окремим, рівнозначним видом у складі збройних сил.

Трамп підписав директиву щодо зменшення сміття на навколоземній орбіті і створення безпечного середовища в космосі.

President Trump announces he is directing the Department of Defense and Pentagon "immediately to begin the process necessary to establish the Space Force as the sixth branch of the armed forces" https://t.co/9omEfeuEkK pic.twitter.com/h6W8r3a7kL