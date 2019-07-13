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Макрон объявил о создании командования космических войск

Новости » Политика    13.07.2019 - 21:48
Макрон объявил о создании командования космических войск
Фото: Эммануэль Макрон (elysee.fr)

В структуре Военно-воздушных сил Франции создается командование космических войск

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 13 июля, объявил, что в структуре Военно-воздушных сил создается командование космических войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Накануне Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля, Макрон сказал, что новая военная доктрина о создании космического командования усилит защиту французских спутников. 

"Чтобы обеспечить развитие и укрепление наших космических возможностей, в сентябре следующего года в Военно-воздушных силах будет создано космическое командование", - сказал Макрон.

Напомним, в 2018 году президент США Дональд Трамп распорядился создать космические войска. Президент США пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса.

Позже вице-президент США Майк Пенс сообщил, что космические войска, создание которых было анонсировано в августе 2018 администрацией Трампа, будут сформированы не позднее как в 2020 году. 

Пенс, который возглавляет Национальный космический совет, рассказал, что президент США Дональд Трамп в скором времени будет просить Конгресс объединить в одну структуру военных и гражданских экспертов, которые отвечают за безопасность в космосе.

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Новости Украины ФранцияЭммануэль Макрон
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