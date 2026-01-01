ua en ru
Чт, 01 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Макрон в новогодней речи анонсировал новые обязательства по Украине

Четверг 01 января 2026 06:35
UA EN RU
Макрон в новогодней речи анонсировал новые обязательства по Украине Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогодней речи вспомнил об Украине, а именно о четких обязательствах Европы предоставить ей защиту, развивая при этом собственную систему обороны.

Об этом он заявил в новогоднем телевизионном обращении к французам 31 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Макрон подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины остается главным источником нестабильности в Европе и продолжается с особой интенсивностью уже почти четыре года. По его словам, мир сталкивается с возвращением имперских амбиций и подрывом международного порядка, что заставляет европейские страны по-новому посмотреть на вопросы безопасности.

Французский лидер также подчеркнул необходимость защиты независимости и свобод европейских государств и выступил за ускорение формирования европейской обороны. Он отметил, что этот процесс уже начался и наберет новый импульс в 2026 году.

В частности, с 6 января в Париже состоится встреча европейских и союзнических государств, во время которой, по словам Макрона, будут взяты конкретные обязательства по поддержке Украины и обеспечению справедливого и длительного мира на европейском континенте.

Макрон также заявил, что Франция остается устойчивой благодаря сильным институтам, эффективной государственной службе и мощным вооруженным силам, которые он назвал одними из самых эффективных в Европе.

Отдельно он обозначил свои пожелания на новый год - единство, силу и независимость. Французский глава подчеркнул, что именно сплоченность позволяет преодолевать сложные вызовы и противостоять угрозам.

Кроме того, Макрон заверил, что будет исполнять обязанности президента до завершения своего срока в 2027 году и сделает все возможное, чтобы предстоящие президентские выборы во Франции состоялись без какого-либо иностранного вмешательства. Это обращение стало для него девятым и предпоследним новогодним выступлением на посту главы государства.

Напомним, по словам Макрона, есть прогресс в вопросе гарантий безопасности для Украины и в январе будет определен вклад каждой страны в эти гарантии на заседании "коалиции решительных."

Как известно, Эммануэль Макрон подтвердил запуск во Франции масштабной оборонной программы, предусматривающей строительство авианосца нового поколения, несмотря на бюджетную неопределенность и отложенные переговоры по государственным расходам.

Французский лидер говорит, что проект нацелен на обновление военно-морских сил и поддержку национальной экономики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон мирный план США
Новости
Трамп репостнул статью о роли Путина в срыве мира
Трамп репостнул статью о роли Путина в срыве мира
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем