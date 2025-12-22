Макрон объявил о запуске масштабной военной программы, - Bloomberg

Во Франции принято решение о запуске масштабной военной программы, несмотря на бюджетную неопределенность и отложенные переговоры по государственным расходам. Проект предусматривает строительство авианосца нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Bloomberg.

Французский лидер Эммануэль Макрон подтвердили старт крупного оборонного проекта, который должен обеспечить обновление военно-морских сил и поддержать национальную экономику.

Решение было принято на фоне сложной бюджетной ситуации и дискуссий о приоритетах государственных расходов.

Заявление о запуске программы

"Решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе", — сказал Макрон в своем выступлении перед французскими военными в Абу-Даби.

Он подчеркнул, что проект "непосредственно поддержит экономику и ее 800 поставщиков, 80% из которых – это малые и средние компании", несмотря на неопределенность бюджета страны.

Авианосец нового поколения

Речь идет об авианосце следующего поколения, известном как PANG. Он разрабатывается для замены действующего авианосца "Шарль де Голль".

Согласно положениям военного законопроекта, ввод корабля в эксплуатацию запланирован на 2038 год. В реализации программы участвуют несколько промышленных компаний, включая Naval Group SA.

Бюджетные риски и споры

Франция сталкивается с неопределенностью в сфере государственных финансов, поскольку переговоры по бюджету на 2026 год были отложены до января.

Кабинет министров намерен представить специальный закон, который позволит временно перенести ключевые расходы и налоговые решения.

На этом фоне часть законодателей предлагала отложить строительство авианосца, учитывая стоимость проекта, ранее оцененную правительством в 10 млрд евро.