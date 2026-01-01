ua en ru
Макрон у новорічній промові анонсував нові зобов’язання щодо України

Четвер 01 січня 2026 06:35
Макрон у новорічній промові анонсував нові зобов’язання щодо України Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент Франції Еммануель Макрон у новорічній промові згадав про Україну, а саме про чіткі зобов'язання Європи надати їй захист, розбудовуючи при цьому власну систему оборони.

Про це він заявив у новорічному телевізійному зверненні до французів 31 грудня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Макрон наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України залишається головним джерелом нестабільності в Європі та триває з особливою інтенсивністю вже майже чотири роки. За його словами, світ стикається з поверненням імперських амбіцій і підривом міжнародного порядку, що змушує європейські країни по-новому подивитися на питання безпеки.

Французький лідер також підкреслив необхідність захисту незалежності та свобод європейських держав і виступив за прискорення формування європейської оборони. Він зазначив, що цей процес уже розпочався і набере нового імпульсу у 2026 році.

Зокрема, з 6 січня в Парижі відбудеться зустріч європейських та союзницьких держав, під час якої, за словами Макрона, будуть взяті конкретні зобов’язання щодо підтримки України та забезпечення справедливого і тривалого миру на європейському континенті.

Макрон також заявив, що Франція залишається стійкою завдяки сильним інституціям, ефективній державній службі та потужним збройним силам, які він назвав одними з найефективніших у Європі.

Окремо він окреслив свої побажання на новий рік - єдність, силу та незалежність. Французький глава наголосив, що саме згуртованість дозволяє долати найскладніші виклики та протистояти загрозам.

Крім того, Макрон запевнив, що виконуватиме обов’язки президента до завершення свого терміну у 2027 році та зробить усе можливе, аби майбутні президентські вибори у Франції відбулися без будь-якого іноземного втручання. Це звернення стало для нього дев’ятим і передостаннім новорічним виступом на посаді глави держави.

Нагадаємо, за словами Еммануеля Макрона, є прогрес у питанні гарантій безпеки для України і в січні буде визначено внесок кожної країни в ці гарантії на засіданні "коаліції рішучих".

Як відомо, Еммануель Макрон підтвердив запуск у Франції масштабної оборонної програми, що передбачає будівництво авіаносця нового покоління, попри бюджетну невизначеність і відкладені переговори щодо державних витрат.

Французький лідер говорить, що проект націлений на оновлення військово-морських сил і підтримку національної економіки.

