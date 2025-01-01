Макрон назвал войну в Украине угрозой безопасности и единству Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал войны в Украине и на Ближнем Востоке угрозой безопасности, единству и экономике его страны. А манипуляции с выборами в Грузии, Молдове и Румынии, по его мнению, угрожают европейской демократии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новогоднее обращение к французскому народу и агентство Reuters.
Французский лидер выступил с новогодней речью, которая завершает бурный для него 2024 год. В середине года он шокировал нацию, объявив досрочные выборы. Это стало авантюрой, обернувшейся против него, ведь избиратели создали подвешенный парламент с существенным увеличением ультраправых депутатов, что размыло власть Макрона.
"Ясность и смирение заставляют меня признать, что на данном этапе это решение принесло больше нестабильности, чем мира, и я полностью признаю это. Роспуск вызвал больше разногласий в Ассамблее, чем решений для французского народа", - сказал президент, наиболее четко признав свою вину после выборов.
Свое решение о досрочных выборах после плохого результата на европейских выборах, Макрон оправдал необходимостью "прояснить" политическую ситуацию. Однако он потерял работоспособное большинство и потратил два месяца на формирование правительства меньшинства, которое в конце концов распалось в декабре, что произошло в стране впервые с 1962 года.
В результате этого Франция не смогла утвердить бюджет на 2025 год до конца года, и Макрону пришлось в декабре назначить своего четвертого премьер-министра в этом году, которым стал ветеран-центрист Франсуа Байру.
Использование референдумов
Макрон также открыл двери для использования референдумов в 2025 году. Не произнеся этого слова, он заявил, что попросит французов определиться с "решающими" вопросами, не уточняя, с какими именно.
"Я хочу, чтобы мы действовали с прицелом на 2050 год. У нас будет выбор, который нужно будет сделать для нашей экономики, нашей демократии, нашей безопасности, наших детей", - сказал он.
Конституция Франции дает президенту полномочия инициировать референдумы.
В прошлом Макрон также использовал "собрание граждан", собрание случайно избранных граждан без каких-либо обязывающих полномочий, для подавления восстаний, таких как восстание "желтых жилетов".
Тарифная война с США
Что касается международных вопросов, в которых он сохраняет за собой широкие дипломатические и военные полномочия, Макрон заявил, что Европейский Союз должен перестать быть "наивным", когда речь идет о международной торговле, ведь блок сталкивается с угрозами роста тарифов со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа.
"Мы должны сказать "нет" торговым правилам, введенным другими, и которые мы единственные, кто все еще придерживается, сказать "нет" всему, что делает нас более зависимыми от других, без компромиссов и без подготовки будущего", - сказал он.
Война в Украине - угроза безопасности
Макрон также заявил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке не являются отдаленными конфликтами. По его словам, эти конфликты касаются непосредственно Франции и угрожают ее безопасности, единству и экономике.
Он назвал последние события в Сирии, манипуляции с выборами в Молдове, Грузии и Румынии, а также террористические атаки в Европе признаками угрозы европейской демократии.
"Террористические атаки в Европе и по соседству с нами показывают, что нашу безопасность и надлежащее функционирование наших демократий никогда нельзя воспринимать как должное", - подчеркнул Макрон.
Президент убежден, что по этой причине Европа должна прекратить делегировать свою безопасность и оборону другим государствам. В то же время, Франция должна продолжать инвестирование в военное перевооружение для гарантии собственного суверенитета.
Президент Франции также призвал партнеров ЕС, которые часто полагаются на зонтик безопасности США, делать больше для собственной обороны.
Ситуация во Франции
23 декабря во Франции сформировали новое правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Из предыдущего состава в новом правительстве сохранили свои должности восемь министров.
За весь период полномасштабной войны, Франция вместе с Великобританией активно оказывает военную помощь Украине для противостояния агрессору.
На днях стало известно, что пророссийская группа хакеров атаковала порталы нескольких городов Франции за поддержку Украины.
Франция стала одной из трех стран, направивших Украине финансовую помощь на 150 миллионов евро. Средства направят на производство оружия.
Тем временем французская авиация атаковала позиции "Исламского государства" в Сирии.
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