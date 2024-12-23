Во Франции сформировали новое правительство: ряд министров сохранили свои должности

Во Франции в понедельник, 23 декабря, объявили состав нового правительства во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Восемь министров сохранили свои должности из предыдущего состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Отмечается, что в состав правительства, сформированного Байру, вошли члены команды, в которой доминировали консерваторы, а также новые деятели из центристских и левых сил.

На своих должностях остались:

Жан-Ноэль Барро - министр иностранных дел;

Себастьян Лекорню - министр обороны;

Бенжамен Адад - министр по вопросам Европы;

Бруно Ритайо - министр внутренних дел;

Рашида Дати - министр культуры;

Анн Женевар - министр сельского хозяйства;

Аньес Паннье-Рунакер - министр экологического перехода;

Катрин Вотрен - министр труда.

Также некоторые министры получили новые должности.

В частности, бывший министр внутренних дел Жеральд Дарманен стал министром юстиции. Эрик Ломбар назначен министром экономики, а бывший премьер страны Элизабет Борн возглавила Министерство образования.

Новоназначенный премьер Франции заявил, что "гордится" правительством "с опытом примирения и восстановления доверия". Первое заседание нового Кабмина состоится 3 января.