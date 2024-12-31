Франция нанесла авиаудары по позициям "Исламского государства" в Сирии

Иллюстративное фото: французские Rafale ударили по позициям ИГИЛ в Сирии (Getty Images)

Французская авиация атаковала позиции "Исламского государства" (ИД) на территории Сирии. Для удара были задействованы авиабомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в соцсети X и The Guardian.