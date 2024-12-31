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"Месть за поддержку Украины". Пророссийские хакеры атаковали сайты нескольких городов Франции

Вторник 31 декабря 2024 22:52
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"Месть за поддержку Украины". Пророссийские хакеры атаковали сайты нескольких городов Франции Иллюстративное фото: пророссийские хакеры атаковали официальные сайты Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Группировка пророссийских хакеров NoName атаковала сайты нескольких городов Франции. Такие действия она назвала "местью" за поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Как пишет издание, из-за кибератаки не работают сайты городов Марсель и Тарб, а также департамента Верхняя Гаронна.

Хакеры также отмечали, что атаковали сайты таких городов, как Нант, Бордо, Пуатье, По, Ним, Ницца, Анжер, Гавр и Монпелье, а также департамента Лес-Ланд, Французской Полинезии и Новой Каледонии, но нарушения в их работе зафиксировано не было.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози подтвердил, что сайт города подвергся атаке.

В свою очередь мэрия Марселя сообщила французским СМИ, что серверы, на которых размещаются городские сайты, подверглись атакам, в результате которых им пришлось ввести в действие "защитные механизмы, которые привели к тому, что они стали недоступны".

Кибератака на Италию

Напомним, 28 декабря стало известно, что пророссийская хакерская группа Noname057 атаковала около десятка официальных сайтов Италии.

В частности, под кибератактой находились сайты Министерства иностранных дел Италии и двух аэропортов Милана.

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