Макрон назвав війну в Україні загрозою безпеці та єдності Франції

Президент Франції Еммануель Макрон назвав війни в Україні та на Близькому Сході загрозою безпеці, єдності та економіці його країни. А маніпуляції з виборами у Грузії, Молдові та Румунії, на його думку, загрожують європейській демократії.

Французький лідер виступив із новорічною промовою, яка завершує бурхливий для нього 2024 рік. Всередині року він шокував націю, оголосивши дострокові вибори. Це стало авантюрою, що обернулася проти нього, адже виборці створили підвішений парламент з суттєвим збільшенням ультраправих депутатів, що розмило владу Макрона.

"Ясність і смирення змушують мене визнати, що на даному етапі це рішення принесло більше нестабільності, ніж миру, і я повністю визнаю це. Розпуск спричинив більше розбіжностей в Асамблеї, ніж рішень для французького народу", - сказав президент, найчіткіше визнавши свою провину після виборів.

Своє рішення про дострокові вибори після поганого результату на європейських виборах, Макрон виправдав необхідністю "прояснити" політичну ситуацію. Однак він втратив працездатну більшість і витратив два місяці на формування уряду меншості, який врешті-решт розпався в грудні, що сталося у країні вперше з 1962 року.

Внаслідок цього Франція не змогла затвердити бюджет на 2025 рік до кінця року, і Макрону довелося в грудні призначити свого четвертого прем'єр-міністра цього року, яким став ветеран-центрист Франсуа Байру.

Використання референдумів

Макрон також відкрив двері для використання референдумів у 2025 році. Не вимовивши цього слова, він заявив, що попросить французів визначитися з "вирішальними" питаннями, не уточнюючи, з якими саме.

"Я хочу, щоб ми діяли з прицілом на 2050 рік. У нас буде вибір, який потрібно буде зробити для нашої економіки, нашої демократії, нашої безпеки, наших дітей", - сказав він.

Конституція Франції надає президенту повноваження ініціювати референдуми.

У минулому Макрон також використовував "збори громадян", зібрання випадково обраних громадян без жодних зобов'язуючих повноважень, для придушення повстань, таких як повстання "жовтих жилетів".

Тарифна війна зі США

Щодо міжнародних питань, в яких він зберігає за собою широкі дипломатичні та військові повноваження, Макрон заявив, що Європейський Союз повинен перестати бути "наївним", коли йдеться про міжнародну торгівлю, адже блок стикається з погрозами зростання тарифів із боку новообраного президента США Дональда Трампа.

"Ми повинні сказати "ні" торговим правилам, запровадженим іншими, і які ми єдині, хто все ще дотримується, сказати "ні" всьому, що робить нас більш залежними від інших, без компромісів і без підготовки майбутнього", - сказав він.

Війна в Україні - загроза безпеці

Макрон також заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході не є віддаленими конфліктами. За його словами, ці конфлікти стосуються безпосередньо Франції та загрожують її безпеці, єдності та економіці.

Він назвав останні події в Сирії, маніпуляції з виборами в Молдові, Грузії та Румунії, а також терористичні атаки в Європі ознаками загрози європейській демократії.

"Терористичні атаки в Європі та по сусідству з нами показують, що нашу безпеку і належне функціонування наших демократій ніколи не можна сприймати як належне", - підкреслив Макрон.

Президент переконаний, що з цієї причини Європа повинна припинити делегувати свою безпеку та оборону іншим державам. Водночас, Франція має продовжувати інвестування у військове переозброєння для гарантії власному суверенітету.

Президент Франції також закликав партнерів ЄС, які часто покладаються на безпекову парасольку США, робити більше для власної оборони.