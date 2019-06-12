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Макрон назвав умови повернення Росії в G8


Макрон вважає, що у відносинах з РФ потрібна "нова динаміка"

Можливість відновлення формату G8("Велика вісімка", - ред.) залежить від зусиль Москви з реалізації Мінських угод та припинення військового конфлікту в Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє телеканал RTS.

За його словами, Європі необхідно підтримувати "стратегічну дискусію" з Росією, незважаючи на розбіжності. Він вважає, що у відносинах з РФ потрібна "нова динаміка".

Однак, він зазначив, що ЄС не повинен забувати про анексію Росією Криму. Також, за словами Макрона, РФ зможе повернуться в G8 тільки після реалізації Мінських угод та припинення військового конфлікту в Україні.

Зазначимо, президент Франції цього тижня збирається провести "тривалу і змістовну" розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що раніше журналіст The Washington Post Даміан Палетта
розповів, що президент Європейської Ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 і повернення до нього Росії. Також додамо, що проти повернення Росії в G8 виступила і Канада.

Але прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Як відомо, у минулому році Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн "великої сімки" (G7).

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