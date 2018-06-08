Канада не підтримує повернення Росії в G8, - журналіст

Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії в G7

Канада не підтримує повернення до формату G8 з участю Росії, поки вона продовжує окупацію українського Криму. Про це з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомила в Twitter журналістка CBC News Кеті Сімпсон, що спеціалізується на висвітленні федеральної політики Канади.

"Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії в G7, поки вона продовжує окупацію Криму", - написала вона.

A source with direct knowledge of the situation, speaking on background due to the sensitivity of the subject says, Canada would not support allowing Russia back into the G7 as long as it occupies Crimea. #hw #G7 — Katie Simpson (@CBCKatie) June 8, 2018

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутнім на саміті країн "великої сімки". Позицію Трампа підтримав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

"Я згоден з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися в "вісімку". Це в інтересах кожного", - повідомив глава італійського уряду.