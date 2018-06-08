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Канада не підтримує повернення Росії в G8, - журналіст

НовиниПолітика    08.06.2018 - 16:46
Фото: G7 (army.mil)
Фото: G7 (army.mil)

Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії в G7

Канада не підтримує повернення до формату G8 з участю Росії, поки вона продовжує окупацію українського Криму. Про це з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомила в Twitter журналістка CBC News Кеті Сімпсон, що спеціалізується на висвітленні федеральної політики Канади.

"Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії в G7, поки вона продовжує окупацію Криму", - написала вона.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутнім на саміті країн "великої сімки". Позицію Трампа підтримав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

"Я згоден з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися в "вісімку". Це в інтересах кожного", - повідомив глава італійського уряду.

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Теги публікації: Канада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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