Прем’єр-міністр Італії погодився, що Росію треба повернути у G8

Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті G7

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8. Про це він написав у Twitter.

"Я погоджуюсь з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися у "вісімку". Це в інтересах кожного", - написав глава італійського уряду.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) June 8, 2018

Як відомо, сьогодні, 8 червня, у Квебеку (Канада) відкривається зустріч лідерів Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії. Саміт триватиме до 9 червня.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн "великої сімки" (G7).

Також додамо, що раніше канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що приєднання Російської Федерації до країн "Великої сімки" (G7: Великобританія, Германія, Італія, Канада, США, Франція та Японія) зараз неможливе.