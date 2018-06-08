Туск виступає проти повернення Росії до формату G8, - журналіст

Туск хоче залишити саміт G7, таким як він є

Президент Європейської Ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії. Про це він заявив на прес-конференції у Канаді перед початком саміту G7, повідомив журналіст The Washington Post Даміан Палетта у Twitter.

"Щодо спекуляцій про G6+1, G7-1 чи G7+1. Залишмо G7, якою вона є. Це щасливе число", - сказав Дональд Туск.

European Council president Tusk at #G7Summit: “I see a lot of speculation about G6 plus 1 or G7 minus 1 or G7 plus 1. But let’s leave 7 as it is. It’s a lucky number.” — Damian Paletta (@damianpaletta) June 8, 2018

Нагадаємо, що сьогодні журналістка CBC News Кеті Сімпсон розповіла, що Канада не підтримує повернення до формату G8 з участю Росії, поки вона продовжує окупацію українського Криму.

Натомість, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Додамо, що раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн "великої сімки" (G7).