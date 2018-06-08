Франція вважає пропозицію Трампа повернути Росію до G8 непослідовною

15 березня 2018 року Міністерство фінансів США розширило санкції щодо Росії

Пропозиція президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа повернути Росію до "Великої вісімки" не виглядає послідовною у світлі останніх введених Америкою санкцій на Москву. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в оточенні президента Франції Еммануеля Макрона.

"Варто нагадати, що останньою країною, яка запровадила індивідуальні економічні санкції, були Сполучені Штати, тому ця пропозиція не виглядає послідовною" - заявив представник Єлисейського палацу.

Як раніше стало відомо, 15 березня 2018 року Міністерство фінансів США розширило санкції щодо Росії.

Нагадаємо, що раніше сьогодні журналіст The Washington Post Даміан Палетта

розповів, що президент Європейської Ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії.

Також додамо, що проти повернення Росії до G8 виступила й Канада.

Натомість, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте погодився з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, що Росію слід повернути до зустрічей у форматі G8.

Як відомо, сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна бути присутньою на саміті країн "великої сімки" (G7).