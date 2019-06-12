Макрон назвал условия возвращения России в G8

Возможность возобновления формата G8("Большая восьмерка", - ред.) зависит от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал RTS.

По его словам, Европе необходимо поддерживать "стратегическую дискуссию" с Россией, несмотря на разногласия. Он считает, что в отношениях с РФ нужна "новая динамика".

Однако, он отметил, что ЕС не должен забывать об аннексии Россией Крыма. Также, по словам Макрона, РФ сможет вернутся в G8 только после реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине.

Отметим, президент Франции на этой неделе собирается провести "длительный и содержательный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что ранее журналист The Washington Post Дамиан Палетта

рассказал, что президент Европейского Совета Дональд Туск выступает против просмотра формата G7 и возвращение к нему России. Также добавим, что против возвращения России в G8 выступила и Канада.

Но премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, что Россию следует вернуть до встреч в формате G8.

Как известно, в прошлом году Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7).