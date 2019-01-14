Макрон закликав французів до загальнонаціональних дебатів

Фото: Еммануель Макрон (president.gov.ua)

Дебати почнуться 15 січня, триватимуть до 15 березня

Президент Франції Еммануель Макрон написав відкритого листа до французів із закликом взяти участь у загальнонаціональних дебатах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW з посиланням на сайт Єлисейського палацу.

Макрон запропонував 35 питань до обговорення - від оподаткування та екології до імміграції. Він пише, що у рамках цього діалогу не буде "заборонених тем", але будуть "червоні лінії".

Зокрема, перегляду не підлягає питання надання політичного притулку, а також часткове скасування наприкінці 2017 року "податку на багатство". Після цієї реформи оподатковується лише дорога нерухомість, але не інше майно. Скасування цієї реформи є однією з вимог "жовтих жилетів". Дебати почнуться 15 січня, триватимуть до 15 березня.

Нагадаємо, кількість затриманих поліцією учасників руху "жовтих жилетів" під час протестів у Франції зросла 240 осіб. Також додали, що під час акції були зафіксовані випадки нападу протестуючих на журналістів.

До цього Макрон висловив підозру, що деякі з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетах" отримують підтримку з-за кордона. Також в уряді Франції відзначають роль у протестах російської державної телекомпанії "Росія сьогодні" (RT), що віщає на багатьох мовах.