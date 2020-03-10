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Макрон і Меркель їдуть до Туреччини обговорити міграційну кризу

Новини » В світі     10.03.2020 - 14:05
Макрон і Меркель їдуть до Туреччини обговорити міграційну кризу
Фото: Макрон і Меркель (bundesregierung.de)

Європейські лідери відвідають Стамбул наступного тижня

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель наступного тижня відвідають Стамбул у зв'язку з міграційною кризою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами турецького президента Реджепа Ердогана, європейські лідери відвідають Туреччину, щоб обговорити варіанти вирішення міграційної кризи, яка виникла через війну в Сирії.

За даними ООН, з початку бойових дій у Сирії Туреччина прийняла близько 3,6 млн сирійських біженців. А через постійні атаки сирійських урядових військ по Ідлібу, їх кількість збільшилася ще більше.

Так, у зв'язку з напливом мігрантів на грецькому кордоні з Туреччиною, Європейський союз запустив механізм цивільного захисту. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС не має наміру відкривати свої кордони для мігрантів.

Нагадаємо, раніше Реджеп Ердоган у розмові з канцлером Німеччини заявив, що міграційні правила між Туреччиною та Європейським союзом не працюють і повинні бути переглянуті.

Також РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація і Туреччина погодили документ щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб.

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Новини України ТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганАнгела МеркельВійна в Сирії
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