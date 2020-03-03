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ЄС запустив захисний механізм у зв'язку з міграційною кризою на кордоні Греції

Новини » В світі     03.03.2020 - 17:44
ЄС запустив захисний механізм у зв'язку з міграційною кризою на кордоні Греції
Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Греції (twitter.com/vonderleyen)

Єврокомісія посилює контроль на грецько-турецькому кордоні

У зв'язку з напливом мігрантів на грецькому кордоні з Туреччиною Європейський союз запустив механізм цивільного захисту. Про це у Twitter заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Сьогодні, 3 березня президент Єврокомісії відвідала грецько-турецький кордон, який намагаються перетнути тисячі мігрантів із Сирії.

"Я хочу висловити своє співчуття мігрантам, яких заманили помилковими обіцянками в цю розпачливу ситуацію. Ми запустили механізм цивільного захисту на основі запиту, зробленого Грецією", - заявила Урсула фон дер Ляйєн.ЄС запустив захисний механізм у зв'язку з міграційною кризою на кордоні Греції

За її словами, агентство ЄС з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex) посилить морські та сухопутні кордони Греції 100 прикордонниками в доповнення до існуючих 530.

"Нам необхідно рішуче втручання європейських прикордонників, що охоплює як сухопутні, так і морські кордони. Європейський кордон має бути захищений", - зазначила глава Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що через обстріли в Ідлібі Туреччина відкрила свої кордони з Євросоюзом. У напрямку ЄС хлинули понад 70 тис. мігрантів з Сирії. Станом на ранок 1 березня кількість мігрантів, які вирушили до кордону з Грецією і Болгарією становила близько 76 358 осіб.

Для посилення охорони державного кордону від мігрантів уряд Греції направив військові кораблі до островів в Егейському морі.

Також РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про відкриття турецького кордону для біженців в напрямку Європейського союзу.

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Новини України ЕвросоюзТурцияГреціяВійна в СиріїМігранти
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