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Росія та Туреччина узгодили спільний документ щодо Сирії

Новини » Політика     05.03.2020 - 19:39
Росія та Туреччина узгодили спільний документ щодо Сирії
Фото: Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін (twitter.com MonitorRegion)

Деталі узгодженого документу поки не повідомляються

Російська Федерація та Туреччина узгодили документ щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб. Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками переговорів з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами російського президента, під час сьогоднішніх переговорів у Москві Росія та Туреччина знайшли прийнятні варіанти розв'язання проблеми загострення в сирійському Ідлібі.

"Тісний особистий контакт лідерів РФ та Туреччини дозволяє знайти спільні підходи до розв'язання міжнародних проблем", - заявив Путін.

Президент РФ розраховує, що домовленості саміту в Москві покладуть край стражданням мирного населення в Сирії.

"Переговори з Ердоганом були непростими, але закінчилися позитивно", - додав Путін.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ortak Basın Toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ortak Basın Toplantısı

Опубліковано Recep Tayyip Erdoğan Четвер, 5 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час зустрічі президентів Реджепа Тайіпа Ердогана і Володимира Путіна в Москві Туреччина та Російська Федерація досягли угоди по припиненню вогню в сирійському Ідлібі.

Як відомо, 27 лютого в провінції Ідліб після важких втрат армії Туреччини ситуація в Сирії різко загострилася. В результаті авіаудару сирійськими урядовими силами, яких підтримує РФ, по сирійському місту Ідліб загинули щонайменше 22 турецьких військових. У відповідь Туреччина розпочала військову операцію "Щит весни".

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив Володимира Путіна залишити Туреччину "віч-на-віч" з Сирією.

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