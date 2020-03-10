Макрон и Меркель едут в Турцию обсудить миграционный кризис

Фото: Макрон и Меркель (bundesregierung.de)

Европейские лидеры посетят Стамбул на следующей неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на следующей неделе посетят Стамбул в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, европейские лидеры посетят Турцию, чтобы обсудить варианты решения миграционного кризиса, который возник из-за войны в Сирии.

По данным ООН, с начала боевых действий в Сирии Турция приняла около 3,6 миллиона сирийских беженцев. А из-за продолжающихся атак сирийских правительственных войск по Идлибу их количество увеличилось еще больше.

Так, в связи с наплывом мигрантов на греческой границе с Турцией, Европейский союз запустил механизм гражданской защиты. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен открывать свои границы для мигрантов.

Напомним, ранее Реджеп Эрдоган в разговоре с канцлером Германии заявил, что миграционные правила между Турцией и Европейским союзом не работают и должны быть пересмотрены.

Также РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация и Турция согласовали документ по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.