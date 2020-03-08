Ердоган обговорить питання мігрантів з ЄС

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)

Президент Туреччини розраховує досягти ефективних рішень з ЄС

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у понеділок, 9 березня, планує обговорити питання біженців з офіційними представниками Європейського союзу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Ердоган повинен провести зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і головою Євроради Шарлем Мішелем.

За словами президента Туреччини, ніхто не реагує на "нелюдські дії грецьких влади щодо біженців". Ердоган розраховує, що під час переговорів з представниками ЄС сторонам вдасться досягти ефективних результатів.

Нагадаємо, раніше Ердоган у розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель закликав змінити міграційні правила між Туреччиною та Європейським союзом. За його словами, попередні угоди не дають потрібного результату.

Також РБК-Україна писало, що Туреччина після декількох днів спроб мігрантів з Близького Сходу потрапити в Європу, прийняла рішення про закриття морського кордону з Грецією.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія виступила проти відкриття зовнішніх кордонів ЄС для біженців. За словами представника Єврокомісії з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссона, ЄС буде захищати свої кордони згідно з міжнародним правом.