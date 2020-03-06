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Ердоган закликав переглянути міграційні правила між Туреччиною та ЄС

Новини » Політика     06.03.2020 - 21:21
Ердоган закликав переглянути міграційні правила між Туреччиною та ЄС
Фото: Реджеп Таїп Ердоган та Ангела Меркель (g20.org)

Ердоган провів телефонну розмову з Меркель

Президент Туреччини Таїп Ердоган у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що міграційні правила між Туреччиною і Європейським союзом не працюють і повинні бути переглянуті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган також заявив німецькому лідеру, що досягнута вчора угода з Росією про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб направлена на захист цивільного населення і турецьких військ в регіоні.

Зазначимо, що за даними ООН, Туреччина з початку війни в Сирії прийняла близько 3,6 мільйона сирійських біженців. За останній час ці цифри зросли на тлі підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ у провінції Ідліб.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо відкриття турецького кордону для біженців з Сирії.

Крім того, у зв'язку з напливом мігрантів на грецькому кордоні з Туреччиною, Європейський союз запустив механізм цивільного захисту. Президент Єврокомісії також заявила, що Євросоюз не має наміру відкривати свої зовнішні кордони для мігрантів.

У Греції відбулися масові демонстрації на підтримку біженців Туреччина і Росія досягли угоди з Ідлібу
Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганАнгела МеркельМігранти
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