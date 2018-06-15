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Макрон хоче зробити французький основною мовою ЄС, - WSJ

НовиниПолітика    15.06.2018 - 07:18
Фото: Еммануель Жан-Мішель Фредерік Макрон (YouTube screenshot)
Фото: Еммануель Жан-Мішель Фредерік Макрон (YouTube screenshot)

У Парижі розраховують, що на тлі Brexit основною мовою стане французька

Президент Франції Еммануель Макрон хоче зробити основною мовою Євросоюзу французьку замість англійської. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як повідомляється, в Парижі розраховують, що на тлі переговорів про вихід Великобританії з Євросоюзу основною мовою у всій документації ЄС стане французька.

Офіційний представник Франції в ЄС Філіп Леглиз-Коста підтримує дану ініціативу. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також заявляв, що не проти французької.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція досить скептично відноситься до думки про розширення Європейського Союзу за рахунок Балкан. Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон в четвер в ході саміту по зміцненню зв'язків між західними Балканами і ЄС.

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Теги публікації: Евросоюз, Франція, Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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