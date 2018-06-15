Макрон хочет сделать французский основным языком ЕС, - WSJ

В Париже рассчитывают, что на фоне Brexit основным языком станет французский

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать основным языком Евросоюза французский вместо английского. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как сообщается, в Париже рассчитывают, что на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза основным языком во всей документации ЕС станет французский.

Официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста поддерживает данню инициативу. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявлял, что он не против французского.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция довольно скептически относится к мысли о расширении Европейского Союза за счет Балкан. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в четверг в ходе саммита по укреплению связей между западными Балканами и ЕС.