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Макрон хочет сделать французский основным языком ЕС, - WSJ

НовостиПолитика    15.06.2018 - 07:18
Фото: Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон (YouTube screenshot)
Фото: Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон (YouTube screenshot)

В Париже рассчитывают, что на фоне Brexit основным языком станет французский

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать основным языком Евросоюза французский вместо английского. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как сообщается, в Париже рассчитывают, что на фоне переговоров Великобритании о выходе из Евросоюза основным языком во всей документации ЕС станет французский.

Официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста поддерживает данню инициативу. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявлял, что он не против французского.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция довольно скептически относится к мысли о расширении Европейского Союза за счет Балкан. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в четверг в ходе саммита по укреплению связей между западными Балканами и ЕС.

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Теги публикации: Евросоюз, Франция, Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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