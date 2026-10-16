Украина подготовлена к зиме лучше, чем в предыдущие годы, - Шмыгаль

В этом году Украина подготовлена к зиме гораздо лучше, чем в предыдущие.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Мы учли все те уроки, которые дал нам враг, защитили максимум мощностей генерации, а также мощностей передачи электроэнергии", - сказал Шмыгаль.

По его словам, враг меняет тактику, однако стратегия остается прежней: оставить украинцев без электричества, воды и отопления.

В частности, россияне применяют новые дроны с кумулятивными зарядами, эффективно повреждающие опоры и линии электропередачи.

"Они делают это последовательно и постоянно. Вы видите десятки атак дронами на энергосеть каждый день", - отметил министр.

В то же время, по словам Шмыгаля, большие трудновозобновляемые объекты сейчас защищены.

"Сегодня ремонты занимают немного времени, но их настолько много, что, конечно же, это чувствуют наши города, особенно Киев, потому что Киев под особым вниманием и атаками врага находится постоянно, каждый день и ночью", - пояснил министр.

Он добавил, что энергетики оперативно все восстанавливают и принимают меры.

Подробности того, что именно делается для противодействия новой тактике врага, Шмыгаль не раскрыл, объяснив, что это закрытая информация.

Однако он подчеркнул, что изменение тактики учитывается, а энергетики очень оперативно разрабатывают меры противодействия.

Кроме того, по словам министра, вместе с партнерами обработали и доставили в Украину более 33 тысяч тонн различного энергетического оборудования для всех регионов.

"Безусловно, сегодня ключевое направление внимания правительства с точки зрения выделения средств на продление заказов, защиты и обновления полностью сосредоточено на том, чтобы мы прошли следующую зиму", - отметил Шмыгаль.