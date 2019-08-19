Макрон анонсував нову зустріч радників у нормандському форматі

Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Саміт "нормандської четвірки" потрібно проводити "за умови, що будуть досягнуті відчутні результати"

Президент Франції Еммануель Макрон під час спільної прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що зустріч радників у норманском форматі буде проведено через кілька днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН.

За його словами, саміт "нормандської четвірки" потрібно проводити "за умови, що будуть досягнуті відчутні результати, а не зустріч заради зустрічі".

"І ми обговоримо всі кроки, які ми можемо зробити з кожної сторони. Через кілька днів буде проведена зустріч наших дипсоветников для того, щоб підготувати наступну норманську зустріч на вищому рівні", - заявив Макрон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон в ході зустрічі з президентом РФ Володимиром Путинымзаявил про те, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.

Крім того, президент Російської Федерації Володимир Путін бачить оптимізм, у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Путін заявив, що в переговорах з Володимиром Зеленським існує "обережний оптимізм".

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін в ході свого візиту у Францію обговорить з Макроном двостороннє співробітництво України, включаючи продовження роботи в нормандському форматі. Зустріч відбудеться 19 серпня.