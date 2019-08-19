Макрон анонсировал новую встречу советников в нормандском формате

Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Саммит "нормандской четверки" нужно проводить "при условии, что будут достигнуты ощутимые результаты"

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что встреча советников в норманском формате будет проведена через несколько дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

По его словами, саммит "нормандской четверки" нужно проводить "при условии, что будут достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи".

"И мы оговорим все шаги, которые мы можем предпринять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую норманскую встречу на высшем уровне", - заявил Макрон.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путинымзаявил о том, что встреча в "нормандском формате" может произойти в ближайшие недели.

Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин видит оптимизм, в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что в переговорах с Владимиром Зеленским существует "осторожный оптимизм".

Отметим, президент России Владимир Путин в ходе своего визита во Францию обсудит с Макроном двустороннее сотрудничество и Украину, включая продолжение работы в нормандском формате. Встреча состоится 19 августа.