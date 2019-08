Макрон допустив зустріч "нормандської четвірки" найближчим часом

Зустріч в нормандському форматі може відбутися в найближчі тижні

Президент Франції Емануель Макрон на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним заявив, що зустріч в нормандському форматі може відбутися найближчим часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За його словами, саміт у форматі "нормандської четвірки" по Україні відбудеться в найближчі тижні.

#BREAKING French President Macron says seeks four-way summit on Ukraine in 'next weeks' pic.twitter.com/SrVmhyEtue