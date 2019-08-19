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Путін: ситуація в Україні "вселяє обережний оптимізм"

Новини » Політика    19.08.2019 - 19:51
Путін: ситуація в Україні "вселяє обережний оптимізм"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає "нормандський формат" єдиним варіантом вирішення конфлікту на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін бачить оптимізм, у переговорах з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Путін заявив, що в переговорах з Володимиром Зеленським існує "обережний оптимізм".

"Тут є деякі речі, які можна обговорювати і які вселяють такий обережний - оптимізм", - сказав Путін.

Також Путін заявив, що лише з допомогою "нормандського формату" є можливість врегулювати конфлікт на Донбасі. При цьому кожна зустріч повинна приводити до конкретних результатів.

"На мою думку, альтернативи нормандскому формату не існує, і, безумовно, ми будемо його підтримувати. Потрібно домагатися того, про що домовлялися раніше, і, безумовно, йти до цієї мети", - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Емануель Макрон заявив про те, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні.

Нагадаємо, припинити насильство на Донбасі. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило, що насильство на Донбасі контролює Кремль.

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