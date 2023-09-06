Запрос Байдена на 24 млрд долларов Украине получит двухпартийную поддержку в Сенате

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате США выразили поддержку продолжению помощи Украине. Законодатели вернулись в Вашингтон после каникул, столкнувшись с жесткими сроками принятия законопроектов о расходах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент Джо Байден в прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные нужды с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками.

"Мы также должны продолжать поддерживать наших друзей в Украине, сейчас больше, чем когда-либо, поскольку контрнаступление против сил Путина находится в самом разгаре", — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, открывая Сенат 5 сентября после августовских каникул.

Как отметил лидер республиканцев Митч МакКоннелл, главным приоритетом Сената должно быть обеспечение безопасности американского народа. "И в этом месяце у нас будет шанс сделать это за счет дополнительных ассигнований на неотложные приоритеты национальной безопасности и помощи при стихийных бедствиях", - заявил он.

"Нам необходимо продолжать инвестировать в американскую оборонно-промышленную базу, чтобы поддержать наших партнеров в сегодняшней борьбе и помочь нашим силам сдерживать завтрашние угрозы", - сказал МакКоннел.

Запрос Белого дома

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам в Белом доме, что администрация тесно сотрудничает как с Сенатом, так и с Палатой представителей над пакетом дополнительной помощи, финансирование которого предполагается до конца 2023 года.

Салливан сказал, что администрация полагает, что сможет обеспечить необходимое финансирование. "Разговоры были конструктивными, они были позитивными и предметными, и мы ожидаем, что сможем найти разумный пакет, чтобы Украина могла получить то, что ей нужно", - сказал он.

Перспективы дополнительного запроса Байдена могут быть менее радужными в Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, а некоторые крайне правые, особенно те, кто наиболее тесно связан с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева.

Просьба Байдена о помощи Украине прозвучала в то время, когда перед законодателями стоит 1 октября крайний срок для принятия хотя бы краткосрочного законопроекта о расходах, в противном случае им грозит закрытие правительства.