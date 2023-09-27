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Байден призвал республиканцев "начать делать свою работу", чтобы предотвратить "шатдаун"

США, Среда 27 сентября 2023 07:28
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Байден призвал республиканцев "начать делать свою работу", чтобы предотвратить "шатдаун" Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал республиканцев из Палаты представителей принять меры, чтобы предотвратить прекращение работы американского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Республиканцам в Палате представителей пора начать выполнять свою работу", - заявил Байден.

Он также обвинит спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в том, что тот отказался от соглашения, заключенного ранее в этом году во избежание потенциального долгового дефолта США, включавшего ограничения на дискреционные расходы. Он предупредил, что прекращение работы будет иметь далеко идущие последствия.

"Небольшая группа республиканцев в Палате представителей, они не хотят соответствовать этому. Теперь американцы могут быть вынуждены заплатить высокую цену, если они уйдут и закроют правительство", – сказал американский лидер.

"Шатдаун" в США

В Палате представителей США, где республиканцы имеют незначительное большинство, до сих пор не проголосовали за бюджет. Правые представители республиканской партии, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева. Если бюджет не примут, США грозит "шатдаун".

"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в настоящее время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

Если законодатели не предоставят дополнительное финансирование, то работа правительства прекратится уже 1 октября. Представитель Пентагона Крис Шервуд заявлял, что "шатдаун" может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.

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