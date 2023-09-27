Байден призвал республиканцев "начать делать свою работу", чтобы предотвратить "шатдаун"
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал республиканцев из Палаты представителей принять меры, чтобы предотвратить прекращение работы американского правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Республиканцам в Палате представителей пора начать выполнять свою работу", - заявил Байден.
Он также обвинит спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в том, что тот отказался от соглашения, заключенного ранее в этом году во избежание потенциального долгового дефолта США, включавшего ограничения на дискреционные расходы. Он предупредил, что прекращение работы будет иметь далеко идущие последствия.
"Небольшая группа республиканцев в Палате представителей, они не хотят соответствовать этому. Теперь американцы могут быть вынуждены заплатить высокую цену, если они уйдут и закроют правительство", – сказал американский лидер.
"Шатдаун" в США
В Палате представителей США, где республиканцы имеют незначительное большинство, до сих пор не проголосовали за бюджет. Правые представители республиканской партии, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева. Если бюджет не примут, США грозит "шатдаун".
"Шатдаун" - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в настоящее время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.
Если законодатели не предоставят дополнительное финансирование, то работа правительства прекратится уже 1 октября. Представитель Пентагона Крис Шервуд заявлял, что "шатдаун" может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.
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