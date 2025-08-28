Макароны или рис: что лучше чаще есть?
Рис и макароны - два продукта, которые часто становятся основой ежедневного рациона. Они отличаются по содержанию калорий, клетчатки и скорости усвоения. Стоит знать, в каких случаях лучше выбрать рис, а когда - макароны.
Преимущества для здоровья
По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), рис и макароны относятся к одной категории продуктов - крахмалистые. Они должны составлять чуть более трети пищи, которую вы потребляете.
Коричневый рис или цельнозерновые макароны полезнее своих рафинированных аналогов (белый рис или обычные макароны) благодаря более высокому содержанию клетчатки, витаминов и минералов.
Углеводы
В 100 г коричневого риса содержится 78 г углеводов,
Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 100 г цельнозерновой пасты содержат 71,5 г углеводов. Поэтому, если вы ищете углеводы, то в рисе их больше.
Клетчатка
Коричневый рис имеет высокое содержание клетчатки, поэтому он способствует пищеварению и дольше оставляет ощущение сытости. В частности, в 100 г - 4 г клетчатки. Макароны имеют больше клетчатки - 10,7 г.
Калории
Коричневый рис содержит немало калорий. По данным USDA, в 100 г содержат 360 калорий.
Макароны имеют чуть меньше калорий - 357 калорий.
Белок
Если вы ищете продукты, богатые белком, то ешьте макароны. В 100 г макарон есть 12,5 г белка, тогда как в коричневом рисе - 8 г.
Что полезнее есть
Цельнозерновые макароны содержат больше белка, чем коричневый рис, что помогает поддерживать мышцы и обеспечивает ощущение сытости. В исследовании 2020 года, опубликованном в Испанском журнале питания и диетологии человека, макароны показали лучший результат ощущения сытости, чем рис.
Для похудения могут быть лучшими цельнозерновые макароны, поскольку они позволят дольше оставаться сытыми благодаря большему содержанию клетчатки и белка.
Но коричневый рис не содержит глютена, поэтому он подходит для людей с непереносимостью глютена или целиакией. Этот вид риса легче усваивается, чем цельнозерновые макароны, особенно для людей с чувствительным желудком.
Побочные эффекты
Переедание риса может привести к высокому уровню сахара в крови и увеличению веса. Макароны, особенно обычные, могут повысить уровень сахара в крови.
Глютен в макаронах, особенно обычных, может вызвать дискомфорт у людей, чувствительных к глютену. Меньшее количество питательных веществ в рисе может со временем способствовать их дефициту.
