ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Макароны или рис: что лучше чаще есть?

Четверг 28 августа 2025 09:20
UA EN RU
Макароны или рис: что лучше чаще есть? Что полезнее - рис или макароны (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Рис и макароны - два продукта, которые часто становятся основой ежедневного рациона. Они отличаются по содержанию калорий, клетчатки и скорости усвоения. Стоит знать, в каких случаях лучше выбрать рис, а когда - макароны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health shots.

Преимущества для здоровья

По данным Национальной службы здравоохранения (NHS), рис и макароны относятся к одной категории продуктов - крахмалистые. Они должны составлять чуть более трети пищи, которую вы потребляете.

Коричневый рис или цельнозерновые макароны полезнее своих рафинированных аналогов (белый рис или обычные макароны) благодаря более высокому содержанию клетчатки, витаминов и минералов.

Углеводы

В 100 г коричневого риса содержится 78 г углеводов,

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 100 г цельнозерновой пасты содержат 71,5 г углеводов. Поэтому, если вы ищете углеводы, то в рисе их больше.

Клетчатка

Коричневый рис имеет высокое содержание клетчатки, поэтому он способствует пищеварению и дольше оставляет ощущение сытости. В частности, в 100 г - 4 г клетчатки. Макароны имеют больше клетчатки - 10,7 г.

Калории

Коричневый рис содержит немало калорий. По данным USDA, в 100 г содержат 360 калорий.

Макароны имеют чуть меньше калорий - 357 калорий.

Белок

Если вы ищете продукты, богатые белком, то ешьте макароны. В 100 г макарон есть 12,5 г белка, тогда как в коричневом рисе - 8 г.

Что полезнее есть

Цельнозерновые макароны содержат больше белка, чем коричневый рис, что помогает поддерживать мышцы и обеспечивает ощущение сытости. В исследовании 2020 года, опубликованном в Испанском журнале питания и диетологии человека, макароны показали лучший результат ощущения сытости, чем рис.

Для похудения могут быть лучшими цельнозерновые макароны, поскольку они позволят дольше оставаться сытыми благодаря большему содержанию клетчатки и белка.

Но коричневый рис не содержит глютена, поэтому он подходит для людей с непереносимостью глютена или целиакией. Этот вид риса легче усваивается, чем цельнозерновые макароны, особенно для людей с чувствительным желудком.

Побочные эффекты

Переедание риса может привести к высокому уровню сахара в крови и увеличению веса. Макароны, особенно обычные, могут повысить уровень сахара в крови.

Глютен в макаронах, особенно обычных, может вызвать дискомфорт у людей, чувствительных к глютену. Меньшее количество питательных веществ в рисе может со временем способствовать их дефициту.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
рис Здоровое питание Здоровая еда Макароны Здоровье
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы