Тренер назвал рис, который вреден для здоровья и что выбрать вместо него

Рис является одним из самых популярных гарниров, его можно подавать к различным блюдам. Однако, от определенного вида риса стоит отказаться, ведь он очень вреден для организма.

Что такое шлифованный рис

Зерно полностью очищается от оболочки в процессе обработки. Из-за этого крупа отличается более мягким вкусом и белым цветом. Шлифованный рис организм легче усваивает.

Готовится такая крупа быстрее - понадобится всего 10-15 минут. Ее стоимость ниже, а срок хранения дольше.

Какой рис полезен для здоровья

По словам тренера Юрия Попко, шлифованный рис вреден, ведь это чистый крахмал - "это то же самое что просто есть сахар".

В частности, в таком продукте нет абсолютно, витаминов, минералов и клетчатки.

Поэтому стоит выбирать любой необработанный рис.

"Это может быть не шлифованный, черный, коричневый или красный дикий. Любой рис, который не обработан и имеет корочку и который долго варится", - отметил эксперт.

К тому же обычный белый шлифованный рис можно улучшить. Его следует сварить, охладить, а потом подогреть снова. В результате образуется резистентный крахмал, то есть он становится менее калорийным и более полезным для ЖКТ.

Чем коричневый рис отличается от белого

Разница между ними сводится не только к цвету. Дело также в том, как они обрабатываются.

Коричневый рис является цельным зерном, что означает, что он содержит все три компонента зерна: отруби, эндосперм и зародыш.

Когда белый рис обрабатывается, из него очищаются отруби и зародыши. Оставшийся эндосперм более крахмалистый и не такой насыщенный питательными веществами, как цельное зерно.

Белый рис обычно готовится быстрее, чем коричневый рис.

И коричневый, и белый рис могут быть частью здоровой диеты. Но поскольку коричневый рис сохраняет отруби и зародыши, он содержит больше питательных веществ, чем белый рис. Например, коричневый рис содержит больше клетчатки, магния, калия, железа и некоторых витаминов группы B , чем белый.

Калорийность коричневого и белого риса одинакова.