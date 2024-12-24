Тренер назвал рис, который вреден для здоровья и что выбрать вместо него
Рис является одним из самых популярных гарниров, его можно подавать к различным блюдам. Однако, от определенного вида риса стоит отказаться, ведь он очень вреден для организма.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой рис выбирать при правильном питании.
Что такое шлифованный рис
Зерно полностью очищается от оболочки в процессе обработки. Из-за этого крупа отличается более мягким вкусом и белым цветом. Шлифованный рис организм легче усваивает.
Готовится такая крупа быстрее - понадобится всего 10-15 минут. Ее стоимость ниже, а срок хранения дольше.
Какой рис полезен для здоровья
По словам тренера Юрия Попко, шлифованный рис вреден, ведь это чистый крахмал - "это то же самое что просто есть сахар".
В частности, в таком продукте нет абсолютно, витаминов, минералов и клетчатки.
Поэтому стоит выбирать любой необработанный рис.
"Это может быть не шлифованный, черный, коричневый или красный дикий. Любой рис, который не обработан и имеет корочку и который долго варится", - отметил эксперт.
К тому же обычный белый шлифованный рис можно улучшить. Его следует сварить, охладить, а потом подогреть снова. В результате образуется резистентный крахмал, то есть он становится менее калорийным и более полезным для ЖКТ.
Чем коричневый рис отличается от белого
Разница между ними сводится не только к цвету. Дело также в том, как они обрабатываются.
Коричневый рис является цельным зерном, что означает, что он содержит все три компонента зерна: отруби, эндосперм и зародыш.
Когда белый рис обрабатывается, из него очищаются отруби и зародыши. Оставшийся эндосперм более крахмалистый и не такой насыщенный питательными веществами, как цельное зерно.
Белый рис обычно готовится быстрее, чем коричневый рис.
И коричневый, и белый рис могут быть частью здоровой диеты. Но поскольку коричневый рис сохраняет отруби и зародыши, он содержит больше питательных веществ, чем белый рис. Например, коричневый рис содержит больше клетчатки, магния, калия, железа и некоторых витаминов группы B, чем белый.
Калорийность коричневого и белого риса одинакова.
- чашка вареного среднезернистого коричневого риса содержит 218 калорий
- чашка вареного белого риса содержит 242 калории
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницу тренера Юрия Попка и сайт Нealth harvard.
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