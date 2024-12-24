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Тренер назвал рис, который вреден для здоровья и что выбрать вместо него

Вторник 24 декабря 2024 11:30
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Тренер назвал рис, который вреден для здоровья и что выбрать вместо него Какой рис полезен для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рис является одним из самых популярных гарниров, его можно подавать к различным блюдам. Однако, от определенного вида риса стоит отказаться, ведь он очень вреден для организма.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой рис выбирать при правильном питании.

Что такое шлифованный рис

Зерно полностью очищается от оболочки в процессе обработки. Из-за этого крупа отличается более мягким вкусом и белым цветом. Шлифованный рис организм легче усваивает.

Готовится такая крупа быстрее - понадобится всего 10-15 минут. Ее стоимость ниже, а срок хранения дольше.

Какой рис полезен для здоровья

По словам тренера Юрия Попко, шлифованный рис вреден, ведь это чистый крахмал - "это то же самое что просто есть сахар".

В частности, в таком продукте нет абсолютно, витаминов, минералов и клетчатки.

Поэтому стоит выбирать любой необработанный рис.

"Это может быть не шлифованный, черный, коричневый или красный дикий. Любой рис, который не обработан и имеет корочку и который долго варится", - отметил эксперт.

К тому же обычный белый шлифованный рис можно улучшить. Его следует сварить, охладить, а потом подогреть снова. В результате образуется резистентный крахмал, то есть он становится менее калорийным и более полезным для ЖКТ.

Чем коричневый рис отличается от белого

Разница между ними сводится не только к цвету. Дело также в том, как они обрабатываются.

Коричневый рис является цельным зерном, что означает, что он содержит все три компонента зерна: отруби, эндосперм и зародыш.

Когда белый рис обрабатывается, из него очищаются отруби и зародыши. Оставшийся эндосперм более крахмалистый и не такой насыщенный питательными веществами, как цельное зерно.

Белый рис обычно готовится быстрее, чем коричневый рис.

И коричневый, и белый рис могут быть частью здоровой диеты. Но поскольку коричневый рис сохраняет отруби и зародыши, он содержит больше питательных веществ, чем белый рис. Например, коричневый рис содержит больше клетчатки, магния, калия, железа и некоторых витаминов группы B, чем белый.

Калорийность коричневого и белого риса одинакова.

  • чашка вареного среднезернистого коричневого риса содержит 218 калорий
  • чашка вареного белого риса содержит 242 калории

Ранее мы сообщали, какой сорт риса является самым дорогим в мире и почему.

Также мы писали, что нужно добавить в рис, чтобы он не прилипал к кастрюле.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницу тренера Юрия Попка и сайт Нealth harvard.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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