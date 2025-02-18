7 неожиданных лайфхаков с рисом, которые помогут в быту и уборке

Рис обладает свойствами, которые могут быть полезными не только на кухне. От абсорбирующих до очищающих свойств - этот привычный продукт может стать настоящим помощником в домашних делах.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Martha Stewart рассказывает, как рис может помочь в уборке и других делах.

Очистка узких бутылок

Очистить узкие бутылки и вазы бывает сложно, даже если использовать специальные щетки. Они имеют труднодоступные места, где скапливается грязь и пыль. Для облегчения этой задачи добавьте несколько ложек сырого риса в бутылку, залейте ее теплой мыльной водой и хорошо встряхните.

Рис будет действовать как абразив, что позволит очистить все закоулки, до которых не добраться обычными средствами. После того как бутылка станет чистой, вылейте рис, промойте сосуд водой и дайте ему высохнуть.

Спасение электроники после потопа

Если ваша электроника попала под дождь или в воду, рис может стать вашим спасением. Прежде всего выключите устройство и выньте из него батарею или питание, если это возможно. Потрите устройство мягкой тканью, чтобы снять остаточную влагу, а затем положите его в контейнер с рисом.

Рис будет абсорбировать влагу в течение 24-48 часов, помогая сохранить технику в рабочем состоянии. Этот метод может быть очень полезным в случае небольших потопов, хотя для серьезных повреждений вода потребует профессионального ремонта.

"Сухая чистка" плюшевых игрушек

Плюшевые игрушки могут быть сложными для очистки, ведь не все из них можно мыть. Игрушки, которые нельзя намочить, требуют особого внимания. Чтобы освежить такие игрушки, положите их в пластиковый пакет вместе с чашкой риса и потрясите.

Рис поглотит масла и пыль, накопившиеся на ткани, не нанося вреда материалу. После этого можно легко удалить рис с помощью пылесоса или щетки, а игрушка станет свежей и чистой.

Предотвращение слеживания соли

Влага может вызвать образование комочков в соли, и это может быть очень неприятно. Чтобы этого избежать, добавьте чайную ложку сырого риса в соломолку перед тем, как заполнить ее солью. Рис будет поглощать лишнюю влагу, что позволит соли не слеживаться и свободно высыпаться.

Каждый раз, когда вы пополняете соломолку, меняйте рис, чтобы он сохранял свои свойства. Это простой и эффективный способ сохранить соль сухой даже во влажном климате.

Рис может стать инструментом уборки (фото: Freepik.com)

Подкормка комнатных растений

Вода после промывки риса содержит много полезных элементов, которые могут быть полезными для растений. Не сливайте ее в канализацию - сохраните для полива комнатных растений. Такая вода богата крахмалом и другими питательными веществами, способствующими здоровому росту.

Используя рисовую воду, вы сможете сохранить растения здоровыми и обеспечить их дополнительным питанием. Главное - не добавлять в воду соли или специй, поскольку растения не нуждаются в таких добавках.

Пакеты для снятия боли

Рис может стать основой для создания гибкого пакета для охлаждения или согревания. Наполните чистый носок или тканевый мешочек сырым рисом и завяжите его. Положите этот пакет в морозильник на несколько часов, и он станет идеальным для снятия боли или уменьшения отеков.

Кроме того, такие пакеты можно нагревать в микроволновке, чтобы использовать как согревающий компресс. Для дополнительного релакса добавьте эфирные масла или сушеную лаванду в рис перед его запечатыванием.

Очистка и заточка лезвий блендера

Когда лезвия блендера становятся менее острыми, это может мешать приготовлению блюд. Перед тем как менять блендер, попробуйте простой трюк: добавьте в него чашку сырого риса и включите на высокой скорости на 30-60 секунд.

Рис действует как абразив и помогает очистить лезвия от остатков пищи, а также затачивает их. Это также помогает устранить остатки масла, которые часто накапливаются после измельчения кофе. После этой процедуры тщательно промойте блендер, и он будет готов к работе.