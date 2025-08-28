Макарони чи рис: що краще частіше їсти?

Рис і макарони - два продукти, які часто стають основою щоденного раціону. Вони відрізняються за вмістом калорій, клітковини та швидкістю засвоєння. Варто знати, у яких випадках краще обрати рис, а коли - макарони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Health shots.

Переваги для здоров'я

За даними Національної служби охорони здоров'я (NHS) , рис і макарони належать до однієї категорії продуктів - крохмалисті. Вони п овинні становити трохи більше третини їжі, яку ви споживаєте.

Коричневий рис або цільнозернові макарони корисніші за свої рафіновані аналоги (білий рис або звичайні макарони) завдяки вищому вмісту клітковини, вітамінів та мінералів.

Вуглеводи

У 100 г коричневого рису містять 78 г вуглеводів,

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США (USDA), у 100 г цільнозернової пасти містять 71,5 г вуглеводів. Тому, якщо ви шукаєте вуглеводи, то в рисі їх більше.

Клітковина

Коричневий рис має високий вміст клітковини, тому він сприяє травленню та довше залишає відчуття ситості. Зокрема, у 100 г - 4 г клітковини. Макарони мають більше клітковини - 10,7 г.

Калорії

Коричневий рис містить чимало калорій. За даними USDA, у 100 г містять 360 калорій.

Макарони мають трохи менше калорій - 357 калорій.

Білок

Якщо ви шукаєте продукти, багаті на білок, то їжте макарони. У 100 г макаронів є 12,5 г білка, тоді як в коричневому рисі - 8 г.

Що корисніше їсти

Цільнозернові макарони містять більше білка, ніж коричневий рис, що допомагає підтримувати м’язи та забезпечує відчуття ситості. У дослідженні 2020 року, опублікованим в Іспанському журналі харчування та дієтології людини , макарони показали кращий результат відчуття ситості, ніж рис.

Для схуднення можуть бути кращими цільнозернові макарони, оскільки вони дозволять довше залишатися ситими завдяки більшому вмісту клітковини та білка.

Але коричневий рис не містить глютену, тому він підходить для людей з непереносимістю глютену або целіакією. Цей вид рису легше засвоюється, ніж цільнозернові макарони, особливо для людей з чутливим шлунком.

Побічні ефекти

Переїдання рису може призвести до високого рівня цукру в крові та збільшення ваги. Макарони, особливо звичайні, можуть підвищити рівень цукру в крові.