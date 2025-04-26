Магучих торжествовала в Китае с 20-й победой на Бриллиантовой лиге
Ярослава Магучих одержала юбилейную 20-ю победу на этапах Бриллиантовой лиги. Украинка стала единственной, кто покорил высоту 1,97 м на старте нового сезона в Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Китайский Сямэнь открыл программу нового сезона крупнейших коммерческих соревнований по легкой атлетике.
Главной претенденткой на победу в секторе для прыжков в высоту сразу была титулованная украинка Ярослава Магучих. Ее соперницами стали австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, которые получили золотые и серебряные медали на чемпионате мира-2025 в помещении. В итоге, именно эта тройка разыграла награды.
Победа Магучих
Ярослава Магучих обеспечила победу на высоте 1,97 м, став единственной, кто покорил эту планку. Второе место заняла Элеанор Паттерсон, а третье - Никола Олислагерс: обе показали результат 1,94 м, однако Паттерсон хватило меньшего количества попыток.
Для Магучих это был первый официальный старт в летней части сезона.
По данным НОК, легкоатлетка осталась в секторе и попыталась взять высоту 2,03 м, однако все попытки были неудачными.
Юбилейный трофей на этапах Бриллиантовой лиги
Эта победа стала юбилейной для Ярославы - 20-й в карьере на этапах Бриллиантовой лиги. Свою первую победу на соревнованиях этого уровня украинка одержала еще в мае 2019 года.
Заметим, что новый соревновательный год Бриллиантовой лиги будет насчитывать 15 международных стартов, включая финал серии в конце августа.
3 мая китайский Шанхай примет второй этап, где будут соревноваться две украинки - Ярослава Магучих и Юлия Левченко, которая в Сямэне остановилась в шаге от награды.
Карьера Ярославы Магучих
Напомним, что Магучих самая молодая медалистка ЧМ в истории прыжков в высоту: в 2019 году Ярослава стала бронзовым призером чемпионата мира в возрасте всего 18 лет.
В возрасте 19 лет Магучих уже завоевала бронзовую медаль на дебютной для себя Олимпиаде. Через четыре года она завоевала "золото" ОИ в Париже.
Более того, сейчас Магучих - трехкратная победительница финала Бриллиантовой лиги. Украинка также уверенно взяла планку на 2,10 м и установила лучший результат в истории в женских прыжках в высоту, ведь за последние 36 лет никто не прыгал выше.
Заметим, что недавно стало известно, сколько зарабатывает Ярослава Магучих.
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