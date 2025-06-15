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Магучих прервала победную серию: первое поражение за два года

Стокгольм, Воскресенье 15 июня 2025 20:11
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Магучих прервала победную серию: первое поражение за два года Фото: Ярослава Магучих (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В Стокгольме завершился седьмой этап престижной легкоатлетической серии - Бриллиантовой лиги-2025. В соревнованиях прыгуний в выслоту приняли участие две украинки - Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х серии.

Мощный состав и серьезная конкуренция

Это уже третий в сезоне старт в данной дисциплине в рамках Лиги - после этапов в китайских Сямэне и Шанхае, где Магучих одерживала победы, а Левченко стабильно попадала в первую четверку.

На арене в Стокгольме украинкам противостояли топовые атлетки. Среди них - призеры Олимпиады-2024 Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон из Австралии. А также американка Вашти Каннингем, немка Кристина Гонзель, шведка Энгла Нильссон, полька Мария Жодзик и сербка Ангелина Топич.

Как проходили соревнования

Соперничество прыгуний началось просто феерично: участницы не допускали ошибок, сделав 22 удачные попытки подряд.

Первые трудности появились на высоте 1,91 м, где спортсменки начали "отсеиваться". Магучих стартовала именно с планки на этой отметке и легко преодолела ее с первой попытки.

На отметке 1,93 м сформировался ведущий квартет: Магучих, Паттерсон и Олислагерс эту высоту пропустили, тогда как другие боролись за право остаться в соревнованиях. В итоге - только Жодзик смогла пройти дальше.

Следующая высота - 1,95 м - стала решающей для борьбы за медали. На ней прекратили выступления Жодзик и Паттерсон. Полька в итоге заняла третье место, опередив австралийку по количеству попыток.

Ожесточенная борьба за "золото"

Таким образом в секторе остались только сильнейшие: Магучих и Олислагерс. Украинка прыгала на 1,97 м, тогда как соперница сделала ставку на 1,99 м - обе выполнили свои попытки без ошибок. Но на отметке 2,01 наша атлетка уступила: первые две попытки были неудачными, а третью она решила перенести на 2,03 м, где также ошиблась.

В то же время Олислагерс взяла 2,01 с первой попытки, что гарантировало ей золотую награду.

Первое поражение на открытом воздухе

Магучих завершила соревнования второй. Это первое ее поражение на открытом воздухе с июля 2023 года, когда она не смогла победить на соревнованиях в Монако. В течение этого срока Ярослава уступала только в закрытых помещениях.

Бриллиантовая лига, прыжки в высоту, женщины:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) - 2,01 м
  2. Ярослава Магучих (Украина) - 1,99 м
  3. Мария Жодзик (Польша) - 1,95 м
  4. Юлия Левченко (Украина) - 1,91 м
  5. Энгла Нильссон (Швеция) - 1,91 м
  6. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,91 м
  7. Вашти Каннингем (США) - 1,91 м

Ранее сообщили, что 12-летний украинец побил мировой рекорд Дюплантиса в прыжках с шестом.

Также рассказали, как легкоатлетка Бех-Романчук взорвалась эмоциями, говоря о закулисье украинского спорта.

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