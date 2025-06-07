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Не только Магучих. Украинский прыгун в высоту добыл медаль Бриллиантовой лиги, опередив суперзвезд

Рим, Суббота 07 июня 2025 12:23
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Не только Магучих. Украинский прыгун в высоту добыл медаль Бриллиантовой лиги, опередив суперзвезд Фото: Олег Дорощук (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Олег Дорощук завоевал "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. В борьбе за медали он опередил ряд мировых суперзвезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты соревнований.

Дебютный старт в компании звезд

Этот старт стал для 23-летнего уроженца Кропивницкого дебютным в летней части сезона.

Состав участников этапа в Риме был по-настоящему звездным. За первенство соревновались олимпийский чемпион Парижа Хэмиш Керр из Новой Зеландии, победитель Игр в Токио-2020 - итальянец Джанмарко Тамбери, двукратный чемпион мира в помещении У Сан Хёк из Южной Кореи, серебряный призер ЧМ-2023 Джувон Харрисон из США, а также серебряный и бронзовый призеры чемпионата Европы-2025 в помещении - чех Ян Штефела и итальянец Маттео Сиоли.

Как прошли соревнования

Дорощук с первой попытки покорил все высоты до 2,26 м, удерживая лидерство. Лишь на 2,28 м он допустил первый промах, но преодолел планку со второй попытки.

Главным соперником украинца в борьбе за "золото" стал кореец У Сан Хёк. Дорощук взял 2,30 м с первой попытки, а его оппонент решил перенести планку сразу на 2,32 м - и тоже успешно преодолел ее с первой попытки. Дорощук поднял высоту еще на два сантиметра, однако прыжок на 2,34 м оказался неудачным. В итоге он занял второе место.

Третьим стал ямаец Ромейн Бекфорд, который завершил выступление с результатом 2,26 м.

Второе "серебро" украинца

Это уже вторая серебряная награда Дорощука на этапах Бриллиантовой лиги. Первую он завоевал в финале сезона-2024.

Также в его активе - две "бронзы" серии, которые он в прошлом году получил в польской Силезии и Риме.

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