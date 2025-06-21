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"Не могу каждый раз прыгать на 2,10". Магучих высказалась после второго поражения в Бриллиантовой лиге

Париж, Суббота 21 июня 2025 11:05
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"Не могу каждый раз прыгать на 2,10". Магучих высказалась после второго поражения в Бриллиантовой лиге Фото: Ярослава Магучих ищет причины неудач (x.com/diamond_league)
Автор: Андрей Костенко

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих отдала победу австралийке Николе Олислагерс на втором подряд этапе Бриллиантовой лиги. После проигранной дуэли в Стокгольме, мировая рекордсменка уступила в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Как прошло противостояние в секторе

Соревнования на французском этапе стали четвертыми в сезоне в этой дисциплине. Участие в них приняли 13 спортсменок, среди которых - две украинки: Магучих и Юлия Левченко.

Олимпийская чемпионка начала выступление с высоты 1,91 м, которую преодолела с первой попытки. Однако уже на следующей планке - 1,94 м имела две неудачи. Избежать вылета из турнира Ярославе удалось благодаря удачному прыжку на 1,97 м. После этого украинка попыталась штурмовать два метра, однако не смогла покорить эту высоту.

В то же время Олислагерс преодолела 2.00 м со второй попытки и снова завоевала "золото" - второй раз подряд на этапах Бриллиантовой лиги.

Крайне неудачно выступила на парижском этапе Левченко, которая остановилась на высоте 1,83 м. Это ее худший результат в сезоне - украинка финишировала лишь 11-й.

Бриллиантовая лига-2025. Париж. Прыжки в высоту (женщины)

  1. Никола Олислагерс (Австралия) - 2,00 м
  2. Ярослава Магучих (Украина) - 1,97 м
  3. Элеонор Паттерсон (Австралия) - 1,97 м

...11. Юлия Левченко (Украина) - 1,83 м

Что мешает чемпионке

"Сегодня были не те прыжки, на которые я ожидала, но ничего. Есть над чем работать. Готовимся дальше, будем анализировать и делать выводы", - отметила Магучих в комментарии "Суспільне Спорт".

Она также пояснила, что факт установления мирового рекорда год назад именно на парижском этапе на нее не давил.

"Я хочу прыгать еще выше и совершенствоваться. И о рекорде, когда выхожу в сектор, вообще не думаю. У меня все всегда с чистого листа. Не может быть такого, что я - рекордсменка мира и прыгаю 2,10 метра каждый раз. Да, люди этого ждут. Но, во-первых, это сложно физически; во-вторых, не всегда получается", - добавила она.

Для Магучих это уже второе подряд "серебро" в турнирах ведущей коммерческой серии: неделю назад она также уступила Олислагерс на этапе в Стокгольме. До этого украинка на протяжении двух лет неизменно побеждала на турнирах на открытом воздухе.

Следующие соревнования Магучих проведет на командном чемпионате Европы в Мадриде (27-29 июня). А 19 июля выступит на очередном этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

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