Магнитные бури снова приближаются: названы опасные дни и какие способы уберегут здоровье

Землю снова накрывает серия магнитных бурь. По данным ученых, в ближайшие дни ожидается геомагнитная активность, которая может вызвать ухудшение самочувствия у части людей. Наибольшая нагрузка ожидается 7 июля.
Когда ожидаются сильные магнитные бури и как можно себя защитить от их влияния, рассказывает РБК-Украина.
По данным космических обсерваторий, с 5 по 7 июля Землю заденет магнитная буря уровня G1, а 7 июля возможно кратковременное усиление до уровня G2.
Это связано с повышенной активностью на Солнце, в частности с корональными выбросами массы, которые достигнут магнитосферы Земли именно в этот период.
5-6 июля - умеренная магнитная буря с повышением до уровня G1
7 июля - повышенная геомагнитная активность, уровень G2
Магнитные бури возникают в результате взаимодействия заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Эти возмущения могут влиять не только на работу техники, но и на состояние здоровья человека.
Особенно чувствительно на такие изменения реагируют метеозависимые люди, беременные, пожилые люди, дети и лица с хроническими болезнями.
В дни магнитной активности возможны следующие симптомы:
Все это связано с изменением биоэлектрической активности мозга и нервной системы. Некоторые исследования подтверждают вредное влияние бурь на здоровье, и связь между геомагнитной активностью и самочувствием фиксируют во многих странах.
Полностью избежать влияния магнитной бури невозможно, однако соблюдение простых рекомендаций поможет чувствовать себя лучше:
Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, спите не менее 7-8 часов.
Пейте больше воды. Обезвоживание усиливает головную боль и усталость.
Избегайте стрессов. Не перегружайте себя делами, избегайте конфликтов.
Питайтесь легко и непринужденно. Больше овощей, фруктов, минимум тяжелой пищи, кофе и алкоголя.
Сократите время за экранами. Особенно в вечернее время.
Проводите время на свежем воздухе. Даже короткая прогулка снижает тревожность.
Если у вас есть хронические заболевания или симптомы не проходят в течение нескольких дней, не занимайтесь самолечением. Уточните дозировку назначенных препаратов и обратитесь к специалисту. В дни магнитных бурь нагрузка на сердечно-сосудистую систему может быть повышенной.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)